«Лыжными стрелами» в этом сезоне воспользовались почти 12 тысяч человек

Сезон «Лыжных стрел» в Петербурге и Ленобласти официально завершен. Последний рейс был совершен в минувшие выходные.

В общей сложности с 23 декабря по 17 марта прошло 35 выездов к лыжным трассам Ленобласти. Ими воспользовались 11 794 любителей активного отдыха, сообщили в комитете по физической культуре и спорту Петербурга.