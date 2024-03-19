«Лыжными стрелами» в этом сезоне воспользовались почти 12 тысяч человек

Автор: Гузель Галимова
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Сезон «Лыжных стрел» в Петербурге и Ленобласти официально завершен. Последний рейс был совершен в минувшие выходные.

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Фото: тг-канал вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского

В общей сложности с 23 декабря по 17 марта прошло 35 выездов к лыжным трассам Ленобласти. Ими воспользовались 11 794 любителей активного отдыха, сообщили в комитете по физической культуре и спорту Петербурга.

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