Масштабный инвестиционный проект в Волхове затронул и железнодорожную инфраструктуру

На прошедшем на прошлой неделе в Москве отраслевом форуме «Цифровая химия» российские предприятия, федеральные министерства и участники ИТ-рынка обсуждали очередные итоги деятельности индустриальных центров компетенций (ИЦК) и их влияние на развитие химической отрасли. Определенный вклад в это развитие вносит и Группа компаний «ФосАгро», чей инвестиционный проект в Волхове (Ленинградская область) находит поддержку профессионального сообщества.

Напомним, 5 марта в Волхове состоялся пуск в промышленную эксплуатацию завода-миллионника по производству минеральных удобрений при участии по видеоконференцсвязи президента РФ Владимира Путина. В ближайшие годы 47 регион ждет дальнейший рост объёмов выпуска минеральных удобрений, что, в свою очередь, приведет к увеличению нагрузки на транспортную инфраструктуру, обеспечивающую перевозку сырья и готовой продукции. Поэтому при реализации инвестпроекта экспертами-промышленниками были учтены особенности железнодорожного узла Волховского филиала АО «Апатит».

Как сообщается в пресс-релизе компании, в результате модернизации транспортную ветвь предприятия увеличат почти на 9 км путей, построят 21 стрелочный перевод, оснащённый современной системой электрообогрева. Проект модернизации включает в себя также строительство двух дополнительных электрифицированных приёмоотправочных путей, реконструкцию существующих съездов на станции «Волховстрой-2», переустройство мест примыкания путей предприятия к путям общего пользования, а также электрификацию путей для отправления поездов с путей волховского химического комплекса. В итоге, проект позволит увеличить количество выставочных путей, предназначенных для стоянки вагонов. Если раньше для приёма и отправления поездов существовало всего три пути, то после модернизации их станет 7.

Следует отметить, что на развитие отрасли влияют не только экстенсивные технологические, но и интенсивные цифровые решения. В рамках второго демодня, прошедшего на форуме «Цифровая химия», были презентованы решения, которые уже эффективно работают на предприятиях или внедряются в рамках планов по импортозамещению химической промышленности.

Так, например, компания «ФосАгро» презентовала мобильный голосовой обходчик в тех осмотре железнодорожных вагонов, что, опять же, в продолжении указанных выше механизмов, позволит повысить эффективность транспортной инфраструктуры Ленобласти.

«За полтора года работы ИЦК «Химия» зарекомендовала себя как эффективная платформа цифровизации химической отрасли и обмена опытом с другими участниками. Активно решается задача импортозамещения по АСУТП и MES. Эти системы скоро станут стандартом для всех предприятий химической отрасли. В ходе второго демодня мы поделились с участниками конференции своим опытом по внедрению ИИ для голосового распознавания работы обходчиков ЖД вагонов. В целом, большое внимание было уделено внедрению ИИ и GPTчатов, использованию облачных и гибридных ИТ сервисов, применению аналитики данных, машинного обучения, распределённых вычислений, цифровых двойников и советчиков. Многие из этих технологий уже применяются или рассматриваются к внедрению в группе «ФосАгро», — отметил Денис Новиков, заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Апатит».

ПАО «Уралкалий», в свою очередь, на форуме рассказал про горно-геологическую информационную систему собственного производства. А вот «Уралхим» поделился практикой внедрения автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) и представил VR-тренажеры, которые используются для обучения сотрудников на производстве.