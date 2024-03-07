Спасенная в Ленобласти нерпа провела первую ночь в обнимку с плюшевой мамой

Спасенная во Всеволожском районе Ленобласти нерпа провела первую ночь в обнимку с плюшевой мамой.

Это игрушка помогает малышке чувствовать себя спокойнее. Трогательными кадрами поделились сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы».

Видео: vk.com/sealrescue

Как рассказала основательница фонда Елена Андриевская, ночь у новорожденной нерпы прошла хорошо – около нее дежурили и каждые два часа кормили из зонда специальной смесью из филе сельди, витаминов, рыбьего жира и препарата для коррекции потери электролитов и жидкости.

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Напомним, новорожденную нерпу в картонной коробке обнаружили на пороге прибрежного кафе. Малышка оказалась совсем крошечной — у нее нет зубов, пуповина еще свежая, а ее вес — около 3 килограммов.