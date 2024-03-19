Синоптик пообещал скорое потепление в Петербурге и Ленобласти: плюс будет даже ночью

По словам метеоролога, температура начнет повышаться уже на этой неделе.

Уже на этой неделе весна в Петербурге и Ленобласти должна окончательно вступить в свои права. Как рассказал синоптик Александр Колесов, в ближайшие дни температурный фон в регионах начнет постепенно повышаться, в том числе и ночью.

Температура начнет повышаться уже в ближайшие дни. Особенно заметно это должно быть днем, но и ночные температуры во второй половине недели уже не станут отрицательными, — пишет синоптик в своем Телеграм-канале.