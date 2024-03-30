Ежегодно по всему миру в последнюю субботу марта проходит экологическая акция «Час Земли». В 2024 году она выпадает на 30 число. В этот день, вечером, в половину девятого принято на час отключать свет и все электрические приборы. Рассказываем, для чего нужно мероприятие и какой аналог есть в России.
Появление акции и переход её на международный уровень
Научные исследования климатических изменений в начале 2000-х показали, что необходимы меры для привлечения внимания общественности к проблеме. В 2005 году австралийское представительство Всемирного фонда дикой природы — WWF *(признан инагентом в РФ, внесён в список нежелательных организаций) при поддержке рекламного агентства придумали концепцию. Люди, озабоченные экологической проблемой планеты, должны были на час погасить свет в своих домах. Акцию назвали «Большой щелчок». В ней приняли участие свыше двух млн жителей Сиднея и более двух тысяч организаций.
На следующий год акцию переименовали, чтобы внимание было акцентировано на проблемах планеты, а не факте выключения света. С тех пор действует привычное — «Час Земли».
Уже в 2008 году к мероприятию присоединились 35 стран и около 400 городов. На час отключили освещение известных и значимых объектов. Среди них мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско, небоскрёбы Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и Уиллис-тауэр в Чикаго, Колизей в Риме, Королевский дворец в Стокгольме и многие другие.
Ещё через год количество стран-участниц достигло 74, в числе которых была Россия. С каждым годом акция набирала масштабы. Но самый пик выпал на 2017-2018 года, когда было установлено рекордное число участвующих стран — 184 и 188 соответственно.
С 2020-го мероприятие проводили в онлайн-формате из-за угрозы коронавируса. В 2023 году акция проходила под девизом «Сохрани красоту». Организаторы отмечают, что «Час Земли» является самой глобальной экологической акцией в мире.
Что за «60+»?
Первым логотипом акции стала цифра «60», означающая количество минут в одном часе. Люди по всей планете раз в год в течение этого времени совместными силами привлекали внимание к проблеме. После 2011 года к цифре добавили «+». Символика проста — внимание на экологических проблемах нужно фиксировать не только один раз в год всего один час, но и в остальное время.
«Час Земли» в России
Впервые наша страна приняла участие во всемирном флешмобе в 2009 году. В столице на 60 минут остались без света МГУ, мэрия, Киевский вокзал, президиум РАН, а также некоторые организации, например, ИКЕА. В Петербурге атмосфера темноты накрыла пивоваренную компанию «Балтика». А в клубах города прошли акустические концерты при свечах. По данным издания «РИА Новости», участие принимали примерно пять млн жителей страны и около 40 компаний в более 20 российских городах. В 2013-м акцию поддержали свыше 20 млн россиян в 70 городах. В 2017 в ней участвовали уже 150 городов. На следующий год — 170, а в 2019-ом — свыше 30 млн жителей России из 800 населённых пунктов страны.
«Помочь планете» — российский аналог международной акции
Весной прошлого года WWF* признали инагентом, а затем нежелательной организацией. В результате этого проведение акции в РФ отменили. При этом простые граждане могли в нужное время поддержать часовое отключение электричества и поучаствовать в благотворительных акциях организатора.
Отмена «Часа Земли» не сильно отразилась на России. Отечественные экологи предложили сделать российский аналог. Его назвали «Помочь планете». Мероприятие состоялось в тот же день — 25 марта 2023 года, что и мировой флешмоб. В 20:30 по московскому времени здания Государственной думы и Совета Федерации РФ и другие окутала темнота — так поддержали начинание . Отмечается, что всероссийская акция нужна для привлечения внимания к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Также она демонстрирует отсутствие изолированности России от международного сообщества.
Почему «Час Земли» вызывает критику?
Эколог Владимир Коптев-Дворников в беседе с изданием «Лента.ру» отметил, что мероприятие предполагает исключительно внешний эффект и затрачивает много ресурсов.
По словам организаторов, обе акции носят символический характер. Основная цель — привлечение внимания общественности, а не экономия электроэнергии.
Традиции мероприятия
Помимо традиционного отказа от электричества в день проведения акции часто проводятся всевозможные тематические мероприятия: флешмобы, лекции, семинары, велопробеги, кинопоказы, игры для детей и квесты на смекалку для любых возрастов, где можно показать свою заинтересованность в улучшении окружающей среды.
В 2014 году к «Часу Земли» приурочили пять глобальных экологических проектов в разных частях России. Участникам акции предлагалось оказать им поддержку финансово или информационно.
Как можно помочь планете?
Символический акт с отключением света, как мы все понимаем, не та мера, которая принесёт результат. Поэтому в свои будни можно внести простые, но эффективные действия. Например:
- минимизировать использование пластика в быту;
- передавать новогодние ёлки на утилизацию после праздников;
- заменить использование одноразовых стаканчиков термокружкой;
- не оставлять без надобности электроприборы в сети, в особенности телефон на зарядке ночью;
- сортировать мусор;
- сдавать использованные предметы в пункты приёма. Речь о батарейках, ртутных градусниках, макулатуре и подобном;
- лучший раз не пользоваться транспортом — личным или общественным, заменив его прогулкой до места назначения;
- экономно относиться к использованию бумаги;
- посадить дерево или кустарник.
Какие экологические даты пройдут в России в этом году?
В 2024 году запланировано несколько мероприятий, где основной целью станет повышение осознанности у населения в вопросах экологии. Среди них можно выделить несколько весомых:
- День экологических знаний — 15 апреля.
- Международный день Матери-Земли — 22 апреля;
- День действий против рыбной ловли в России — 14 июля;
- Всемирный день бездомных животных — 17 августа;
- Российский день леса — 15 сентября.