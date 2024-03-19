Полиция нашла тайник с украденными из банка Петербурга 1,6 млрд рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Злоумышленник успел перевезти похищенные богатства в Москву.

Полиция установила местоположение тайника, куда уроженец Сочи Артур Б. свозил украденные из банка в Петербурге деньги и драгоценности. Всего злоумышленнику неизвестным образом удалось похитить порядка 1,6 миллиарда рублей в виде валюты и драгоценностей.

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, награбленное мужчина успел перевезти на съемную квартиру в Москве. Вторую квартиру ныне задержанный снимал для прикрытия и ночлега.

Сейчас злоумышленник находится в СИЗО.

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