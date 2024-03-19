В Петербурге нашли вакансию мечты: за дегустацию сладостей обещают еще и платить

Правда, потенциальному дегустатору не лишним будет иметь еще одну работу.
Кажется, в Санкт-Петербурге появилась вакансия мечты. Работодатель ищет дегустатора кондитерской продукции. Основная задача потенциального сотрудника: оценка вкусовых качеств различных конфет и жвачки, и что немаловажно, — как можно подробнее.
При этом компания не только обеспечит сотрудника бесконечным запасом сладостей, но еще и обещает платить почти до 40 тысяч рублей в месяц, а также оплачивать метро.
Впрочем, пользователи Сети отмечают, что здоровья на такой работе вряд ли хватит надолго. По крайней мере, спустя какое-то время поход к стоматологу точно неизбежен.
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19.03.2024 74