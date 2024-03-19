Одноклассники запустили раздел с мастер-классами по разным увлечениям

Социальная сеть Одноклассники представила новый раздел «Мастер-классы» в рамках сервиса «Увлечения». Теперь пользователи смогут получать различные полезные навыки с помощью профессиональных видеоуроков.
Мастер-классы доступны по 8 основным тематикам: кулинария, мода и красота, рукоделие, сад и огород, питомцы, рыбалка, туризм, авто и мото. Помимо пошаговых видеоинструкций, пользователи найдут текстовые подсказки, а также смогут задать вопросы экспертам.
Тем временем авторы обучающего контента смогут монетизировать свои ролики с помощью донатов от аудитории, рекламных интеграций и других инструментов. Зарабатывать на своих увлечениях теперь могут не только блогеры и бизнес, но и обычные пользователи.
На момент запуска, помимо пользовательского контента и мастер-классов от авторов, в раздел уже загружены более 50 мастер-классов, профессионально отснятых и подготовленных командой ОК и авторами оригинального контента на платформе. ОК продолжит пополнять «Мастер-классы» профессиональным контентом – в течение года там будут появляться тематические хобби-шоу с идеями для ремонта, лайфхаками по переделке одежды, бытовыми и кулинарными советами и другим, — рассказали в пресс-службе ОК.