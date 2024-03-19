Одноклассники запустили раздел с мастер-классами по разным увлечениям

Социальная сеть Одноклассники представила новый раздел «Мастер-классы» в рамках сервиса «Увлечения». Теперь пользователи смогут получать различные полезные навыки с помощью профессиональных видеоуроков.

Мастер-классы доступны по 8 основным тематикам: кулинария, мода и красота, рукоделие, сад и огород, питомцы, рыбалка, туризм, авто и мото. Помимо пошаговых видеоинструкций, пользователи найдут текстовые подсказки, а также смогут задать вопросы экспертам.

Тем временем авторы обучающего контента смогут монетизировать свои ролики с помощью донатов от аудитории, рекламных интеграций и других инструментов. Зарабатывать на своих увлечениях теперь могут не только блогеры и бизнес, но и обычные пользователи.