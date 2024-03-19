Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания для контрактников

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении закон, устанавливающий механизм освобождения осужденного от уголовного наказания при заключении им контракта на военную службу в период мобилизации, военного положения и военного времени.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Документ закрепляет в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах порядок освобождения от уголовной ответственности для совершивших преступление небольшой или средней тяжести. Под это не попадают преступления, связанные с угрозами общественной безопасности, основам конституционного строя и безопасности государства. Также это не будет распространяться на совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Вам будет интересно
Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания для контрактников контракт, закон, госдума
Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а...
12.03.2024 152

От уголовной ответственности, заключивших контракт с Минобороны РФ, освободят, если в ходе спецоперации они получат награду или будут уволены со службы по здоровью или возрасту. Или же — по окончании военного времени или мобилизации.

Автор