Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания для контрактников

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении закон, устанавливающий механизм освобождения осужденного от уголовного наказания при заключении им контракта на военную службу в период мобилизации, военного положения и военного времени.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Документ закрепляет в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах порядок освобождения от уголовной ответственности для совершивших преступление небольшой или средней тяжести. Под это не попадают преступления, связанные с угрозами общественной безопасности, основам конституционного строя и безопасности государства. Также это не будет распространяться на совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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От уголовной ответственности, заключивших контракт с Минобороны РФ, освободят, если в ходе спецоперации они получат награду или будут уволены со службы по здоровью или возрасту. Или же — по окончании военного времени или мобилизации.