В Петербурге спасли пациента со 170 метастазами в легких

Удалить многочисленные злокачественные образования у пациента смогли хирурги НМИЦ онкологии им. Петрова.

Врачи НМИЦ онкологии им. Петрова в Санкт-Петербурге провели уникальную операцию, не имеющую аналогов в мире. Они удалили из лёгких молодого человека 170 метастазов, появившихся в результате остеосаркомы.

Пациент заболел еще в 2020 году. За 4 года он прошёл несколько курсов химиотерапии в Москве и Германии, перенёс операцию по удалению опухоли вместе с частью плеча. Рост метастазов удалось остановить, но полностью удалить их иностранные специалисты не смогли.

Петербургским онкологам потребовалось 6 многочасовых операций, чтобы избавить пациента от 170 очагов. Три из них были проведены методом изолированной химиоперфузии. Организму нужно было время на восстановление после каждого вмешательства.

Сейчас врачи дают оптимистичные прогнозы. По словам заведующего отделением торакальной онкологии центра Евгения Левченко, удаление даже 30-50 метастазов — уже большая травма для организма, а здесь счёт шёл на сотни.