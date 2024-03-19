Суд Ленобласти арестовал мужчину, который ударил полицейского ножом в голову

В Ломоносовском районе Ленобласти по решению суда арестован 28-летний местный житель, который обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ivbg.ru рассказывал, что нападение произошло 18 марта. При задержании ныне задержанный набросился на полицейских, ударив одного из них, предположительно, строительным ножом в голову, а второго избил кулаками по лицу и телу. После сбежал.

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Полицейских госпитализировали, один из сотрудников остается в реанимации в тяжелом состоянии. По факту было возбуждено уголовное дело.