Мужчина попытался убить полицейское, а до этого поджечь квартиру в деревне Оржицы

Неадекватный житель деревни Оржицы воткнул осколок стекла в висок полицейскому после поджога квартиры в пятиэтажке в деревне Оржицы Ломоносовского района Ленобласти.

В воскресенье, 17 марта, жители дома почувствовали запах гари из квартиры соседа и вызвали экстренные службы. Как выяснилось, 28-летний житель был в неадекватном состоянии и жег бумагу. Увидев полицию, он сбежал через окно.

Уже на улице при задержании неадекват нанес удар осколком стекла в висок 22-летнему сержанту и скрылся. Полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии, передает паблик «Мэш на Мойке».

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