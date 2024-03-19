Эксперты всего называют два сценария размещения французских войск на Украине. Один из них — вдоль границы с Белоруссией.
Об этом, в частности, сообщает телеканал LCI, ссылаясь на комментарий полковника Винсента Арбаретьера. По словам военного, солдаты Франции могут разместиться либо по Днепру, либо — в приграничных с Белоруссией территориях Украины.
Арбаретьер добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон может отправить войска на Украину в обход парламента.
Ранее глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовит военный контингент для отправки на Украину.
Вам будет интересно
Во Франции продолжается масштабная забастовка фермеров. На сельскохозяйственной выставке во Франции один из фермеров возмутился тем, как много страна помогает Украине,...
25.02.2024 184