Эксперты всего называют два сценария размещения французских войск на Украине. Один из них — вдоль границы с Белоруссией.

Об этом, в частности, сообщает телеканал LCI, ссылаясь на комментарий полковника Винсента Арбаретьера. По словам военного, солдаты Франции могут разместиться либо по Днепру, либо — в приграничных с Белоруссией территориях Украины.

Арбаретьер добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон может отправить войска на Украину в обход парламента.

Ранее глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовит военный контингент для отправки на Украину.