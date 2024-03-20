Первые взрывы на водоемах Ленобласти прозвучат 21 марта

В четверг, 21 марта, стартуют ледовзрывные работы на водоемах Ленобласти.

Первые в этом сезоне взрывы прозвучат в 11.00 на Свирской губе Ладожского озера и устье реки Свирь. Планируется ослабить два ледовых поля общей площадью в 4 тысячи квадратных метров и объемом в 1,6 тысячи кубометров, рассказали в ГУ МЧС по Ленобласти.

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Ледовзрывные работы проводятся ежегодно для безопасного прохождения весеннего половодья, во избежание подтопления населенных пунктов.