Иван Ургант рассказал о последнем разговоре с Василием Уткиным

Телеведущий Иван Ургант в социальных сетях поделился своими впечатлениями о недавнем разговоре с журналистом Василием Уткиным.

«Мы долго не общались, года два. Недавно я посмотрел замечательный фильм о Васе, снятый Витей Кравченко к его пятидесятилетию, и решил ему позвонить. Вася был удивлен, но рад. Мы обменялись анекдотами и приятно пообщались», – рассказал Василий Ургант

Как сообщал ivbg.ru, спортивный комментатор Василий Уткин умер в возрасте 52 лет. Об этом 19 марта сообщил его коллега Иван Карпов.