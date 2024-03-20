Иван Ургант рассказал о последнем разговоре с Василием Уткиным

Телеведущий Иван Ургант в социальных сетях поделился своими впечатлениями о недавнем разговоре с журналистом Василием Уткиным.
«Мы долго не общались, года два. Недавно я посмотрел замечательный фильм о Васе, снятый Витей Кравченко к его пятидесятилетию, и решил ему позвонить. Вася был удивлен, но рад. Мы обменялись анекдотами и приятно пообщались», – рассказал Василий Ургант
Как сообщал ivbg.ru, спортивный комментатор Василий Уткин умер в возрасте 52 лет. Об этом 19 марта сообщил его коллега Иван Карпов.
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19.03.2024 92