Известны подробности трагедии.

По данным Mash, предварительной причиной смерти спортивного комментатора Василия Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии. Недомогание журналист почувствовал 19 марта и сразу вызвал скорую. После госпитализации пациент потерял сознание, сердце остановилось. Реанимационные мероприятия ни к чему не привели.

Тем временем «Вести. Дежурная Часть» сообщает, что всего было две попытки реанимации на протяжении 16 минут. В первый раз журналиста удалось откачать, однако сразу после медики снова зафиксировали остановку сердцебиения.