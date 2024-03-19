Василий Уткин умер в больничной палате: врачи пытались реанимировать журналиста дважды

Автор: Анастасия Щербакова
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Известны подробности трагедии.

По данным Mash, предварительной причиной смерти спортивного комментатора Василия Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии. Недомогание журналист почувствовал 19 марта и сразу вызвал скорую. После госпитализации пациент потерял сознание, сердце остановилось. Реанимационные мероприятия ни к чему не привели.

Тем временем «Вести. Дежурная Часть» сообщает, что всего было две попытки реанимации на протяжении 16 минут. В первый раз журналиста удалось откачать, однако сразу после медики снова зафиксировали остановку сердцебиения.

Utkin_2019
Фото: https://www.youtube.com/watch?v=Qy9nhxy32h8. https://www.youtube.com/ wikimedia.org (CC BY 3.0)
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