В Петербурге застройщики стали чаще отказываться от балконов и лоджий

Застройщикам невыгодно возводить жилые здания с балконами. В новостройках Санкт-Петербурга 50 % квартир сдаются с лоджией или балконом. Вторичное жилье насчитывает до 65 % таких помещений.
В будущем жилье с балконами может считаться предметом роскоши, потому что тенденция по снижению строительства многоэтажек с этими конструкциями продолжится.
По словам специалистов, в домах, которые были построены в 2015-2020 годах, доля квартир с балконами или лоджиями составляла около 80 %. Уже спустя три года их всего 55 %.
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07.08.2023 2384