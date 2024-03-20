В Петербурге застройщики стали чаще отказываться от балконов и лоджий

Застройщикам невыгодно возводить жилые здания с балконами. В новостройках Санкт-Петербурга 50 % квартир сдаются с лоджией или балконом. Вторичное жилье насчитывает до 65 % таких помещений.

В будущем жилье с балконами может считаться предметом роскоши, потому что тенденция по снижению строительства многоэтажек с этими конструкциями продолжится.

По словам специалистов, в домах, которые были построены в 2015-2020 годах, доля квартир с балконами или лоджиями составляла около 80 %. Уже спустя три года их всего 55 %.