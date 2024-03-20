Жителям Ленобласти рассказали о новых возможностях единого социального проездного билета

В МФЦ и Центре соцзащиты населения Ленобласти рассказали жителям о новых возможностях для использования единого социального проездного билета.

С начала 2024 года его можно продлить в кассах метро. Кроме того, для получения льготного проездного билета обязательно нужна фотография, как для автобусов, так и для электричек. Эта услуга доступна в любом филиале или отделении МФЦ Ленобласти.

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Напомним, что с 1 января стоимость льготного проездного билета на территории Ленобласти увеличилась до 453 рублей. Если у вас возникли вопросы, связанные с активацией билета, то необходимо обращаться в Центр социальной защиты населения по единому бесплатному номеру 8 800 350 06 05.