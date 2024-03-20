Двое избили и ограбили мужчину в Волхове

За избиение и ограбление 34-летнего электромонтажника в Волхове 19 марта задержали 26-летнего гражданина Армении и 21-летнего местного жителя.

Преступление совершено 15 марта 2024 года около 11:00 в 50 метрах от въезда в садоводство «Труженик». Грабители ударили пострадавшего ногой в голову, отобрали мобильный телефон и скрылись.

У задержанных изъяли похищенный смартфон. Преступника поместили в изолятор.