Двое избили и ограбили мужчину в Волхове

За избиение и ограбление 34-летнего электромонтажника в Волхове 19 марта задержали 26-летнего гражданина Армении и 21-летнего местного жителя.
Преступление совершено 15 марта 2024 года около 11:00 в 50 метрах от въезда в садоводство «Труженик». Грабители ударили пострадавшего ногой в голову, отобрали мобильный телефон и скрылись.
У задержанных изъяли похищенный смартфон. Преступника поместили в изолятор.
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