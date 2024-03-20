В сочинении на ЕГЭ выпускники смогут приводить аргументы из аниме и сюжета видеоигр

Обновленный регламент выполнения задания появился на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В этом году выпускники смогут использовать сюжеты аниме, манги и компьютерных игр для аргументации при написании сочинения по русскому языку на ЕГЭ. Уточнения появились в «Навигаторе самостоятельной подготовки к экзамену», опубликованном на сайте ФИПИ.

Нововведение касается 27-го задания экзамена, где требуется привести аргументацию к двум примерам-иллюстрациям, обосновав свою позицию. Примеры нужно будет использовать из жизненного, читательского или историко-культурного опыта.

К жизненному опыту относятся личные истории, наблюдения и традиции. Читательский опыт включает мифы, цитаты из книг, научно-популярную и публицистическую литературу. А историко-культурный — это мнения известных людей, исторические события, произведения искусства, научные факты и даже законы.