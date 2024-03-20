На подростков, жестоко избивших прохожего в Петербурге, завели еще одно дело

К умышленному причинению тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, прибавилось хулиганство.
Как передает пресс-служба СК по Петербургу, в отношении трех подростков, избивших 48-летнего мужчину, который спустя непродолжительное время скончался, возбудили еще одно уголовное дело — хулиганство.
В одно производство соединено уголовное дело, возбужденное в отношении подростков по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), — указано в сообщении.
Также несовершеннолетним инкриминируют статью 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
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