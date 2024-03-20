Подростки, насмерть забившие прохожего, после напали на еще одного человека в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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Подростки, насмерть забившие случайного прохожего в саду Сан-Галли в Петербурге, после напали на еще одного человека в центре города. Свое действо они снимали на телефон.

По данным паблика «Мэш на Мойке», трое подростков напали в тот день минимум на двоих людей. Одного из пострадавшего — 48-летнегоо жителя Невского района — обнаружили мертвым на скамейке в саду Сан-Галли.

Возбуждено уголовное дело. Под стражей находятся двое 15-летних школьника, они проходят по делу как подозреваемые. Их 13-летний приятель уголовной ответственности не подлежит.

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19.03.2024 64
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