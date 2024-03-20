Россельхознадзор нашел в импортной колбасной продукции опасный препарат

Некачественное сырье для производства фабрикатов поставлялось из Бразилии и использовалось на более чем 80 мясокомбинатах страны.

В натуральных оболочках для производства колбас от бразильской компании União Casings Россельхознадзор нашел превышение допустимого уровня препарата метронидазола, сообщает Mash. Это вещество может вызывать у человека судороги, тошноту, потерю сознания, металлический привкус во рту и изменение цвета мочи.

В связи с этим Россельхознадзор ввел усиленный контроль за продукцией данного производителя. Выяснилось, что União Casings поставляет свою продукцию более чем 80 мясокомбинатам по всей России.