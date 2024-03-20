По меньшей мере в происшествии серьезно пострадали три человека, среди которых один ребенок.
Момент аварии, случившейся вечером, 19 марта, на Сампсониевсом проспекте в Петербурге попал на камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как черный внедорожник несется на запрещающий сигнал светофора. На перекрестке автомобиль столкнулся с несколькими автомобилями.
По информации Mash на Мойке, пострадали как минимум три человека, среди которых ребенок и его мама. Оба получили переломы. Также в больницу 20 марта обратился мужчина — у него перелом локтевой кости со смещением, сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травмы и многочисленные ушибы.
Сам виновник страшной аварии покинул место происшествия.
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20.03.2024 12