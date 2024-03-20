Новый газопровод позволит провести голубое топливо в 174 дома в деревне Лисино

В деревне Лисино Волосовского района завершено строительство распределительного газопровода протяженностью 685 метров. Работы провели специалисты «Газпром газораспределение Ленинградская область».

«Ленобласть продолжает воплощать программу догазификации, объявленную президентом России Владимиром Путиным. По этой программе в регионе построено 25315 газопроводов до участков жителей. Жители могут подавать заявки на догазификацию и готовить дома к приему газа. Первые два участка уже газифицированы накануне», — рассказал председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов.

Всего в Ленобласти подано более 33750 заявок на догазификацию, переведено в договоры более 32480 из них, сети доведены более чем до 23610 участков с домами жителей. Подать заявку на догазификацию можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

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Отметим, что часть средств, которая выделяется на работу внутри домов и участков — от 180 до 300 тыс. рублей, может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа, оставшиеся средства — проведение трубы по участку и разводку по дому.