«Наказали рублем»: 6 рыбаков из Ленобласти получили штрафы за выход на лед

В региональном МЧС напомнили, что выходить на лед не только опасно, но и затратно.

В отношении шести рыбаков из Ленобласти составлены административные протоколы. Теперь любителям активного отдыха придется заплатить штраф за выход на лед.

Сотрудники Кировского отделения ГИМС МЧС России совместно со спасателями ПСО Шлиссельбурга, представителями администрации и полиции провели очередной профилактический рейд по недопущению выхода граждан на ледовое покрытие на Ладожском озере в районе деревни Кобона, — передает МЧС региона.