Парализованный пациент после импланта Neuralink начал играть в шахматы, двигая фигуры силой мысли

Как рассказал 29-летний Нолан Арбо, около восьми лет назад его парализовало в результате несчастного случая, с тех пор он не чувствует ничего ниже плечей. Он любил играть в шахматы, но не мог этого делать.

После вживления импланта Neuralink мужчина силой мысли двигает курсор по игровой доске на экране ноутбука, переставляя фигуры. Нолан Арбо отметил, что теперь играет в компьютерные игры с перерывами на подзарядку.

«Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась», – сказал Нолан Арбо

В январе Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант Neuralink и чувствует себя хорошо. Устройство называется Telepathy («Телепатия»). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером силой мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.