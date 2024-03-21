Рыбаки провалились под лед Ладожского озера

На Ладожском озере 20 марта развернулась спасательная операция. Под лед провалились двое рыбаков на гусеничном снегоболотоходе. Транспортное средство мужчин осталось на плаву.
На помощь пострадавшим отправились сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, дежурная смена поискового отряда города Новая Ладога.
Спасатели обнаружили рыбаков и доставили на берег. От медицинской помощи они отказались.
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