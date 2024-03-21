С начала года продукты в России подорожали на 1,66%

За минувшую неделю, с 12 по 18 марта, цены на продовольственную корзину выросли на 0,06%, с начала месяца — на 0,11%, а с начала года — на 1,66%, сообщает Росстат.

Цены на плодоовощную продукцию продолжают снижаться — в целом на 1,3%. В частности, огурцы подешевели на 8%, а бананы – на 0,4%. При этом свекла подорожала на 1,6%, помидоры — на 1%, морковь — на 0,9%, капуста и лук — на 0,8%, яблоки — на 0,3%, картофель — на 0,1%.

Прибавил в стоимости и сахар – на 0,5%, баранина — 0,4%, варено-копченые и полукопченые колбасы — 0,4%, а также вермишель, 0,2% — говядина, вареные колбасы, рыба, рис и стерилизованное молоко.

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Яйца подешевели на 0,7%, греча — 0,5%, подсолнечное масло и детские фруктово-ягодные консервы — 0,4%, печенье — 0,3%, свинина, мясо кур, творог, мука и пшено — 0,2%, сосиски, сардельки, сметана и детские овощные консервы — на 0,1%.