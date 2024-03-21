Показатель общей смертности населения в России снизился на 7%

Показатель общей смертности населения в России за 2023 год снизился на 7%.

Это лучший показатель со времен начала пандемии коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Он отметил, что все мероприятия Минздрава за последнее время были направлены на достижение увеличения ожидаемой продолжительности жизни. По итогам прошлого года он составил 73,4 года, что на 0,8 года выше, чем по итогам 2022 года.

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Ранее стало известно, что естественная убыль населения в России в 2023 году сократилась на 17,41%, составив 495,3 тыс. человек.