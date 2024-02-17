В России сократилась естественная убыль населения

Естественная убыль населения в России в 2023 году сократилась на 17,41%, составив 495,3 тыс. человек.

В 2022 году этот показатель составлял 599,6 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Число родившихся за прошлый год снизилось на 3,2%, до 1 264,9 тыс. детей с 1 306,2 тыс. за 2022-й. Ушли из жизни 1,76 млн россиян, это на 7,6% ниже показателя 2022 года.

По состоянию на 1 января 2024 года общая численность постоянного населения России составила 146,206 млн человек.

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Кроме того, за 12 месяцев 2023 года было зарегистрировано 946 тыс. браков и 683,6 тыс. разводов.