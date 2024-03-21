Один человек погиб в ДТП на трассе «Нарва» — фото

Смертельное ДТП произошло утром 21 марта на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.

По данным ГКУ «Леноблпожспас», столкнулись автомобиль Hyundai и автобус ПАЗ, в котором ехали рабочие. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП. Пассажиры автобуса получили различные травмы, их на попутных авто доставили в ближайшую больницу.

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Проводится проверка.