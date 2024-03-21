Заблудившегося в лесу у поселка Зеленец мужчину нашли мертвым

Вечером 20 марта в экстренные службы поступило сообщение о заблудившемся мужчине в лесном массиве в районе поселка Зеленец в Волховском районе Ленобласти.

На его поиски отправились ПСО города Новая Ладога и «Экстремум». Заблудившийся мужчина был найден мертвым. Тело транспортировали из леса и передали сотрудникам полиции, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.