Вор угрожал мяснику кастетом в магазине Ломоносовского района

Вечером 20 марта сотрудники универсама на улице Современников в Новогорелово в Ломоносовском районе заметили в торговом зале подозрительного мужчину.

Он с предосторожностями наполнил сумку продуктами. Посетителя остановили на выходе у касс. После вопросов он стал выкладывать все, что взял с полок.

В этот момент к кассам подошел 34-летний продавец мясной лавки при магазине. Он увидел человека, разбирающего сумку с продуктами, и, не разобравшись в ситуации, попытался его задержать.

Началась словесная перепалка. Во время спора с мясником посетитель достал из кармана кастет. Продемонстрировав оружие, мужчина прокричал, чтобы к нему не походили, и убежал из магазина, бросив весь товар.