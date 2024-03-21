Провалившихся под лед мужчин эвакуировали с Ладоги

Двое мужчин на квадроцикле 21 марта провалились под лед в районе острова Заячий на Ладожском озере. Оба пострадавших смогли выбраться из воды самостоятельно.

Специалисты поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга добрались до пострадавших и доставили их на берег. От медицинской помощи они отказались.

О судьбе квадроцикла не сообщается.