Дорогу между Репино и Симагино отремонтируют

В Выборгском районе Ленобласти отремонтируют трассу от Репино в сторону Симагино.

Летом там уложат восемь километров нового асфальта, укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки. В областной администрации добавили, что дорога проходит через поселок Ленинское и соединят удобной транспортной связью Выборгский район Ленобласти и Курортный районы Санкт-Петербурга.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Контракт уже заключен.

Вам будет интересно Дорожники обновят въезд в Каменногорск В Выборгском районе Ленобласти въезд в Каменногорск от дороги между Выборгом и Приозерском ждет обновление. На участке положат более 2 километров... 19.03.2024 145

Кроме этой дороги будет обновлен въезд в Каменногорск, протяженностью чуть больше двух километров.