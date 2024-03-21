Дорогу между Репино и Симагино отремонтируют

Автор: Гузель Галимова
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В Выборгском районе Ленобласти отремонтируют трассу от Репино в сторону Симагино.

Летом там уложат восемь километров нового асфальта, укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки. В областной администрации добавили, что дорога проходит через поселок Ленинское и соединят удобной транспортной связью Выборгский район Ленобласти и Курортный районы Санкт-Петербурга.

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Фото: lenobl.ru

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Контракт уже заключен.

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