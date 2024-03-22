Илон Маск выпустит имплант, который вернет зрение слепым людям

Американский миллиардер Илон Маск анонсировал мозговой имплант компании Neuralink, позволяющее видеть слепым людям.
«Blindsight — следующий продукт Neuralink после Telepathy. Даже если кто-то никогда не видел, был рожден слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение», – заявил Илон Маск
Имплант уже испытали на обезьянах. По словам бизнесмена, в ходе экспериментов животные не пострадали.
«Разрешение сначала может быть низким, как на ранних приставках Nintendo, но в конечном счете может достигнуть уровня нормального человеческого зрения», – рассказал Илон Маск
В январе Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант Neuralink и чувствует себя хорошо. Устройство называется Telepathy («Телепатия»). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером силой мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.
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