У сотрудницы администрации угнали иномарку за 4 млн рублей в Луге

В полицию Лужского района 21 марта обратилась 39-летняя жительница Луги, работающая в местной администрации. Неизвестные угнали ее Hyundai Santa Fe стоимостью четыре миллиона рублей.

Черная иномарка 2021 года выпуска была припаркована возле дома на проспекте Володарского. После угона автомобиль видели на трассе «Санкт-Петербург – Псков». Заведено уголовное дело.

Известно, что Hyundai Santa Fe был застрахован по ОСАГО. Средствами спутниковой сигнализации автомобиль не оборудован.