На реке Свирь и Свирской губе Ладожского озера взорвали лед

Вчера, 21 марта, на территории Ленобласти прошли первые в этом году ледовзрывные работы.

Цель — ослабить ледовое покрытие рек для безаварийного пропуска весеннего половодья, увеличить шансы избежать стремительного подъема уровня воды, а значит обеспечить безопасность ленинградцев, — отметили в Комитете правопорядка и безопасности Ленобласти.

Все действия выполняются в строгом соответствии с экологическими нормами. Перед началом работ осуществляется микровзрыв, который распугивает рыбу, затем выполняется более сильный основой заряд.

По плану ледовзрывные работы проходят на территории Волховского и Лодейнопольского районов с 21 по 28 марта. Согласно плану, взрывные работы еще пройдут:

— 25 марта в месте впадения реки Паша в реку Свирь;

— 26 марта в месте впадения реки Оять в реку Свирь;

— 27 марта на реке Оять, в районе автомобильного моста в поселке Доможирово;

— 28 марта в устье реки Важинка.