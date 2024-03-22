Молодые химики-победители конкурса стипендий имени Лавёрова отмечены наградами от ФосАгро

В столице на днях состоялось подведение итогов пятого конкурса стипендий имени академика Н.П. Лавёрова. За исследования в сфере экологии, технологий новых материалов и веществ 10 молодых химиков стали очередными лауреатами стипендии.

Социальная программа была учреждена Группой компаний «ФосАгро», чьи химические предприятия работают в Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Саратовской областях. Её целью является поощрение студентов Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д.И. Менделеева в рамках сотрудничества Группы компаний с профильным вузом.

С 2022 года лауреатами стали уже 50 студентов РХТУ. Стипендия назначается обучающимся по программам, связанным с экологией и природопользованием, технологиями новых материалов и веществ. Победители должны иметь высокие показатели в учёбе, научные публикации в высокорейтинговых журналах, проявлять заинтересованность в развитии проектов в области зелёной химии.

«Стипендию от компании «ФосАгро» получает уже 50-й победитель конкурса. Это – значимый, юбилейный рубеж для программы. РХТУ благодарен за многолетнюю поддержку совместных образовательных инициатив. Мы высоко ценим сложившееся тесное партнёрство, которое стало залогом не только научного прогресса, новых открытий и инноваций, но и важным элементом обеспечения химической отрасли квалифицированными кадрами», — отметил и.о. ректора РХТУ Илья Воротынцев.

На примере запущенного в промышленную эксплуатацию в начале марта в Ленинградской области завода-миллионника в Волхове можно с уверенность сказать, что данное технологически непростое химическое производство предъявляет особые требования к уровню компетенции кадров. Именно поэтому одним из важнейших направлений инвестиций Группы компаний является обеспечение кадровой безопасности: большое внимание в компании уделяется корпоративной образовательной программе «Школа – колледж/вуз – предприятие».

«Для нас очевидна задача объединять усилия науки и бизнеса, развивать уникальное российское научное наследие. И для этого важно поддерживать живой интерес молодого поколения к химии, к исследованиям. Поздравляю победителей и желаю новых успехов в учёбе и научно-исследовательской работе!» — прокомментировал на церемонии подведения итогов конкурса первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков: