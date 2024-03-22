Жительница Петербурга заявила в полицию об угрозах третьеклассника изнасиловать ее сына

Жительница Санкт-Петербурга заявила в полицию о насильственных действиях сексуального характера в отношении ее сына. Об этом сообщает «Фонтанка».

Полиция проверяет информацию о том, что сына петербурженки домогались с сентября 2023 года. Это мог делать одноклассник.

В частности, в раздевалке на уроках плавания в школе Приморского района он, по словам женщины, обнажал свой половой орган, терся им о сверстника и имитировал совершение полового акта.