Набиуллина: ЦБ ответит Евросоюзу, в случае если российские активы за рубежом будут использованы

Автор: Анастасия Щербакова
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Baltphoto/ Дарья Иванова
Фото: baltphoto.ru

Правда, какой именно ответ готовит Банк России на такой сценарий, глава регулятора не уточнила.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что использование Евросоюзом российских активов за рубежом не останется без ответа.

Что касается действий Евросоюза по замороженным активам, будут приняты решения, и мы будем принимать соответствующие меры для того, чтобы защитить наши интересы, — сказала глава регулятора в ходе пресс-конференции 22 марта.
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