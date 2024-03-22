В НАТО заявили, что они готовы к военному конфликту с Россией

Военный чиновник НАТО заявил, что главная задача альянса — быть готовым к такому сценарию.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр 22 марта заявил, что альянс готов к противостоянию с Россией.

Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми, — цитируют Бауэра иностранная пресса.

Также Бауэр утверждает, что на Украине нет военнослужащих НАТО, также как и планов по их размещению. Более того, чиновник напомнил, что Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс, пока на территории страны проходят боевые действия.