В НАТО заявили, что они готовы к военному конфликту с Россией

Военный чиновник НАТО заявил, что главная задача альянса — быть готовым к такому сценарию.
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр 22 марта заявил, что альянс готов к противостоянию с Россией.
Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми, — цитируют Бауэра иностранная пресса.
Также Бауэр утверждает, что на Украине нет военнослужащих НАТО, также как и планов по их размещению. Более того, чиновник напомнил, что Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс, пока на территории страны проходят боевые действия.
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20.03.2024 179