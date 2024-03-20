Франция уже перебрасывает своих военнослужащих на Украину — СМИ

Источники утверждают, что солдаты и техника замечены на перевалочном пункте в Болгарии.

По словам полковника в отставке Анатолия Матвийчука, французские солдаты вместе с техникой перебрасывается на Украину прямо сейчас. Об этом военный эксперт сообщил изданию «Комсомольская правда».

Да, они уже на Украине. Мне вчера из Болгарии передали информацию: французские солдаты высаживаются в Софии, выгружают технику, загружают ее на автомобильные платформы и двигаются в направлении Украины. И фото подтверждающие уже есть, — заявил Матвийчук.