График отключений электричества в Ленобласти с 25 по 31 марта

В ряде населенных пунктов региона будут проводиться плановые работы на электросетях.

ЛОЭСК представил график отключений электричества в населенных пунктах Ленобласти до конца месяца. Плановые отключения будут проводиться в период с 25 по 31 марта.

В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — сообщает пресс-служба ЛОЭСК.