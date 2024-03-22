График отключений электричества в Ленобласти с 25 по 31 марта

В ряде населенных пунктов региона будут проводиться плановые работы на электросетях.
ЛОЭСК представил график отключений электричества в населенных пунктах Ленобласти до конца месяца. Плановые отключения будут проводиться в период с 25 по 31 марта.
Фото: ЛОЭСК/ Телеграм
В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — сообщает пресс-служба ЛОЭСК.
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