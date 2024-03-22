Вслед за Петербургом предупреждение о непогоде на выходные вводится и в Ленобласти

На регион обрушатся сильные порывы ветра, которые будут сопровождаться осадками.
Как передает МЧС Ленинградской области, 23 марта в регионе ожидается ухудшение погодных условий. А именно — мокрый снег, дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду.
Ведомство просит жителей области быть внимательнее на улицах и соблюдать меры предосторожности.
Повышается вероятность ДТП и происшествий, связанных с травматизмом людей в связи с гололедно-изморозевыми явлениями, а также переохлаждениями, — передает МЧС.
Вам будет интересно
Всему виной — сильные порывы ветра. В Санкт-Петербурге вводится "желтый" уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с вечера пятницы и до...
22.03.2024 20