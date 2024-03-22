Вслед за Петербургом предупреждение о непогоде на выходные вводится и в Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: baltphoto.ru

На регион обрушатся сильные порывы ветра, которые будут сопровождаться осадками.

Как передает МЧС Ленинградской области, 23 марта в регионе ожидается ухудшение погодных условий. А именно — мокрый снег, дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду.

Ведомство просит жителей области быть внимательнее на улицах и соблюдать меры предосторожности.

Повышается вероятность ДТП и происшествий, связанных с травматизмом людей в связи с гололедно-изморозевыми явлениями, а также переохлаждениями, — передает МЧС.
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22.03.2024 20
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