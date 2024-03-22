ЦБ: массовая льготная ипотека закончится летом 2024 года

Автор: Анастасия Щербакова
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В регуляторе заявили, что остаться должны только адресные льготные программы.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что массовая льготная ипотека должна закончиться летом этого года и больше не возобновляться.

Что касается льготной ипотеки, наша позиция, что широкая безадресная программа должна исчерпать свое действие летом и не возобновляться, а адресные программы, в том числе семейную ипотеку, мы всегда поддерживали. Но прерогатива здесь за правительством, как будут эти льготные программы сконструированы, — заявила Набиуллина.
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22.03.2024 47
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