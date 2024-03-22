В Ленобласти усилят меры безопасности после теракта в Подмосковье

Автор: Анастасия Щербакова
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Регион готовит заседание оперштаба.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с ужасной трагедией в подмосковном ТЦ «Крокус сити Холл», на который было совершено вооруженное нападение.

Чудовищная трагедия в Подмосковье. Соболезнуем, — пишет Дрозденко в своем Телеграм-канале.

Глава региона добавил, что в Ленобласть готовит заседание оперативного штаба «для принятия дополнительных мер безопасности».

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22.03.2024 59
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