В Ленобласти усилят меры безопасности после теракта в Подмосковье

Регион готовит заседание оперштаба.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с ужасной трагедией в подмосковном ТЦ «Крокус сити Холл», на который было совершено вооруженное нападение.
Чудовищная трагедия в Подмосковье. Соболезнуем, — пишет Дрозденко в своем Телеграм-канале.
Глава региона добавил, что в Ленобласть готовит заседание оперативного штаба «для принятия дополнительных мер безопасности».
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22.03.2024 59