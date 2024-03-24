Водителей предупредили о перекрытии полосы на внутреннем кольце КАД

Ограничения движения вводятся с 24 марта.

Как передает в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», одну из полос движения на КАД. В частности, ограничения вводятся на участке между развязкой ЗСД и Таллинского шоссе. Во время работ на первой, второй и третьей полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

Дорожные работы пройдут на участке внутреннего кольца КАД с 72-го по 80-й километр. Они будут осуществляться в круглосуточном режиме, в две смены.

Информация о перекрытии полосы будет отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Это поможет водителям заранее скорректировать маршрут и избежать пробок.

Ограничения движения вводятся с 24 по 30 марта.