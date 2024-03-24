Игрок «Спартака» пожертвовал семьям погибших и пострадавших в «Крокусе» 500 тысяч рублей

Футболист призвал фанатов не оставаться в стороне и оказать посильную помощь.

Игрок футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев пожертвовал семьям погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холл» 500 тысяч рублей.

«Для семей погибших и пострадавших. Скорбим вместе с вами», — пишет футболист в своих соцсетях.

Также Соболев прикрепил к публикации ссылку на благотворительный фонд, собирающий деньги для погибших и раненных в теракте.