Игрок «Спартака» пожертвовал семьям погибших и пострадавших в «Крокусе» 500 тысяч рублей

Футболист призвал фанатов не оставаться в стороне и оказать посильную помощь.
Игрок футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев пожертвовал семьям погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холл» 500 тысяч рублей.
«Для семей погибших и пострадавших. Скорбим вместе с вами», — пишет футболист в своих соцсетях.
Также Соболев прикрепил к публикации ссылку на благотворительный фонд, собирающий деньги для погибших и раненных в теракте.
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